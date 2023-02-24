Швеція надасть Україні системи ППО IRIS-T і Hawk, - прем'єр Крістерссон

Про це повідомляє SVT.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон з міністром оборони Полом Йонсоном на спільній пресконференції підтвердили, що у новий пакет допомоги увійдуть системи ППО IRIS-T і Hawk, а також танки Leopard.

За словами Йонсона, такі постачання є насамперед сигналом для України, що Швеція продовжує підтримку.