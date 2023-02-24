Швеція надасть Україні системи ППО IRIS-T і Hawk, - прем'єр Крістерссон
Збройні Сили України отримають від Швеції системи ППО IRIS-T і Hawk
Про це повідомляє SVT.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон з міністром оборони Полом Йонсоном на спільній пресконференції підтвердили, що у новий пакет допомоги увійдуть системи ППО IRIS-T і Hawk, а також танки Leopard.
За словами Йонсона, такі постачання є насамперед сигналом для України, що Швеція продовжує підтримку.
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив отримання запиту від України про передачу винищувачів, однак заявив, що є обмеження щодо такої допомоги.
- 19 січня Ульф Крістерссон повідомив, що уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90. Пізніше прем'єр-міністр Швеції ствердив, що артилерійські установки Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо
- 23 лютого міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна відкрита для постачання деяких танків Leopard ЗСУ.
- У п'ятницю 24 лютого Польща відправила перші 14 танків Leopard 2 для української армії на фронті. Зеленський це підтвердив.
- 24 лютого стало відомо, що Швеція оголосила про бажання взяти участь у європейській підтримці України танками та поставити десять Leopard 2.
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