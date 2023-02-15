Шведські САУ Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо, - прем'єр Крістерссон
Шведські самохідні артилерійські установки Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо
Про це сказав у Києві прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції.
"Це станеться наскільки можливо швидко. Ми не будемо, звісно, говорити про точні дати постачання зі зрозумілих причин. Але є також ще практичні питання, пов'язані, зокрема, з підготовкою", – сказав він.
Володимир Зеленський зауважив, що вдячний прем’єр-міністру Крістерссону за те, що лише останнім часом було виділено оборонної допомоги від Швеції Україні на суму близько 1 млрд дол.
"Особливо наші воїни очікують на нещодавно схвалений пакет – блискучі шведські "арчери", одну з найкращих у світі артилерійських систем", - додав він
Шведський прем’єр також торкнувся питання надання Україні винищувачів.
"Щодо винищувачів, минулого тижня Швеція сказала те саме, що й інші країни: "Ми не виключаємо". Зараз не час для такого виключення. Але ми маємо водночас визнати, що є міжнародна коаліція, яка робитиме перші кроки. Ми розуміємо, що для України це не має бути задовгий час, але мають місце й національні міркування, країни мають думати, як вони захищатимуть себе. Цей процес триває", – додав Крістерссон.
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