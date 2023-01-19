Швеція готує до відправки в Україну САУ Archer і 50 БМП
Уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90
Про це 19 січня повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Archer — самохідна артилерійська система шведського виробництва, де гармати фактично встановлені на вантажівках. Система швидко пересувається, швидко веде вогонь і дуже точна.
"Зараз на кону багато чого. Україна попереджає про масові напади Росії. У цій ситуації військова підтримка є надзвичайно важливою", - пояснив Крістерссон.
- 19 січня уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.
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