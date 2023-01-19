Швеція готує до відправки в Україну САУ Archer і 50 БМП

Про це 19 січня повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Archer — самохідна артилерійська система шведського виробництва, де гармати фактично встановлені на вантажівках. Система швидко пересувається, швидко веде вогонь і дуже точна.

"Зараз на кону багато чого. Україна попереджає про масові напади Росії. У цій ситуації військова підтримка є надзвичайно важливою", - пояснив Крістерссон.

Це вже десятий пакет військової допомоги Швеції Україні. Країна передавала протитанкову зброю NLAW , яка вже продемонструвала свою ефективність на полі бою.

19 січня уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн.