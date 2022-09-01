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Цей ПТРК створили, щоб нищити російські танки: що може комплекс NLAW проти "броні" армії РФ

Олексій Левков
1 вересня, 2022 четвер
18:52
Статті комплекс NLAW

Трохи більше ніж за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Велика Британія відкрила справжній повітряний міст оборонної допомоги, надавши ЗСУ тисячі ПТРК NLAW. Що це за зброя та як вона нищить російські танки та іншу техніку — розповідаємо в цьому матеріалі

Переносний "аргумент" проти російської зброї

Коли шведська компанія Saab Bofors Dynamics створювала переносний протитанковий ракетний комплекс NLAW, вона поставила перед собою доволі чіткі цілі – розробити простий комплекс, який би міг ефективно нищити Т-90 та інші російські танки в реаліях сучасних бойових дій високої інтенсивності.

У результаті шведи отримали ПТРК вагою 12,5 кг та довжиною у 1 м, який легко може переносити та застосовувати один боєць, а не протитанковий підрозділ. Мінімальна дальність пострілу — від 20 метрів, що дозволяє за потреби ледь не впритул розстріляти ворожу техніку (у Javelin, наприклад, мінімальна дальність становить 150 м), максимальна дальність — 600-800 м, причому 200 м ракета долає за 1 секунду. 

Цей ПТРК має одноразову пускову, а також функцію "вистрілив та забув". На практиці це означає, що боєць може здійснити пуск ракети, зняти з пускової приціл та якнайшвидше покинути місце пуску, не тягаючи за собою порожню важку пускову установку, як, наприклад, у випадку з Javelin.

Як NLAW знищує російську техніку

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення активно використовують одноразовий ПТРК NLAW у боях з російськими військами. Як відзначає оператор ПТРК зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади військовослужбовець Анатолій, ПТРК NLAW чудово зарекомендував себе на ближніх дистанціях і незамінний під час бойових діях у населених пунктах, а за умови правильного наведення на ціль ця зброя ледь не у 100 % випадках може пробити броню ворожої машини.

Як приклад на фото вище — те, що залишилося від Т-80 російської армії після пострілу з протитанкового ракетного комплексу NLAW.

Водночас на відео — результат роботи військових зі 128-ї бригади, з ПТРК NLAW знищено Т-72 окупантів — ракета пробила броню, за декілька секунд після влучення здетонував боєкомплект – вибухом танку відірвало башту, екіпаж машини загинув миттєво. 

Олексій Левков, журналіст Defense Express - спеціально для Espreso.tv

Україна
ЗСУ
війна з Росією
Військові новини
зброя для України
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