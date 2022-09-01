Цей ПТРК створили, щоб нищити російські танки: що може комплекс NLAW проти "броні" армії РФ

Переносний "аргумент" проти російської зброї

Коли шведська компанія Saab Bofors Dynamics створювала переносний протитанковий ракетний комплекс NLAW, вона поставила перед собою доволі чіткі цілі – розробити простий комплекс, який би міг ефективно нищити Т-90 та інші російські танки в реаліях сучасних бойових дій високої інтенсивності.

У результаті шведи отримали ПТРК вагою 12,5 кг та довжиною у 1 м, який легко може переносити та застосовувати один боєць, а не протитанковий підрозділ. Мінімальна дальність пострілу — від 20 метрів, що дозволяє за потреби ледь не впритул розстріляти ворожу техніку (у Javelin, наприклад, мінімальна дальність становить 150 м), максимальна дальність — 600-800 м, причому 200 м ракета долає за 1 секунду.

Цей ПТРК має одноразову пускову, а також функцію "вистрілив та забув". На практиці це означає, що боєць може здійснити пуск ракети, зняти з пускової приціл та якнайшвидше покинути місце пуску, не тягаючи за собою порожню важку пускову установку, як, наприклад, у випадку з Javelin.

Як NLAW знищує російську техніку

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення активно використовують одноразовий ПТРК NLAW у боях з російськими військами. Як відзначає оператор ПТРК зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади військовослужбовець Анатолій, ПТРК NLAW чудово зарекомендував себе на ближніх дистанціях і незамінний під час бойових діях у населених пунктах, а за умови правильного наведення на ціль ця зброя ледь не у 100 % випадках може пробити броню ворожої машини.

Як приклад на фото вище — те, що залишилося від Т-80 російської армії після пострілу з протитанкового ракетного комплексу NLAW.

Водночас на відео — результат роботи військових зі 128-ї бригади, з ПТРК NLAW знищено Т-72 окупантів — ракета пробила броню, за декілька секунд після влучення здетонував боєкомплект – вибухом танку відірвало башту, екіпаж машини загинув миттєво.

Олексій Левков, журналіст Defense Express - спеціально для Espreso.tv