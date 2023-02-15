В Україну прибув прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
У середу, 15 лютого, до України з візитом прибув прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні вітаю в Україні Прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - написав глава держави.
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив отримання запиту від України про передачу винищувачів, однак є обмеження щодо такої допомоги.
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