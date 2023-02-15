Швеція обіцяє розглянути запит України про винищувачі Gripen

Про це Пол Йонсон заявив 15 лютого в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО, передає "Європейська правда".

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України щодо винищувачів - ред.), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі й для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", - ствердив міністр оборони.

Зокрема Пол Йонсон додав, що нині для Швеції пріоритетним є посилення української протиповітряної оборони:

"Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".