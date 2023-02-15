Швеція обіцяє розглянути запит України про винищувачі Gripen
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив отримання запиту від України про передачу винищувачів, однак є обмеження щодо такої допомоги
Про це Пол Йонсон заявив 15 лютого в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО, передає "Європейська правда".
"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України щодо винищувачів - ред.), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі й для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", - ствердив міністр оборони.
Зокрема Пол Йонсон додав, що нині для Швеції пріоритетним є посилення української протиповітряної оборони:
"Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".
- Нагадаємо, 31 січня президент Литви Ґітанас Науседа підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.
- Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
- Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
- Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Проте поки питання на стадії обговорення.
- Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями".
- Після офіційного запиту України Словаччина може розпочати переговори з Європейською комісією про умови передачі винищувачів МіГ-29 для ЗСУ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" сказав, що фокус нинішньої зустрічі був спрямований на розуміння цілісної картини по озброєнню, яке надається Україні. Він ствердив, що про винищувачі наразі немає оголошень.
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