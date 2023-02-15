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Швеція обіцяє розглянути запит України про винищувачі Gripen

15 лютого, 2023 середа
11:54
війна з Росією Швеція Україна

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив отримання запиту від України про передачу винищувачів, однак є обмеження щодо такої допомоги

Про це Пол Йонсон заявив 15 лютого в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО, передає "Європейська правда".

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України щодо винищувачів - ред.), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі й для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", - ствердив міністр оборони.

Зокрема Пол Йонсон додав, що нині для Швеції пріоритетним є посилення української протиповітряної оборони:

"Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".

  • Нагадаємо, 31 січня президент Литви Ґітанас Науседа підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.
  • Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
  • Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
  • Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Проте поки питання на стадії обговорення.
  • Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями".
  • Після офіційного запиту України Словаччина може розпочати переговори з Європейською комісією про умови передачі винищувачів МіГ-29 для ЗСУ.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" сказав, що фокус нинішньої зустрічі був спрямований на розуміння цілісної картини по озброєнню, яке надається Україні. Він ствердив, що про винищувачі наразі немає оголошень.

Світ
Швеція
допомога Україні
зброя для України
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