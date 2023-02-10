Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями
Президент Франції Емануель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями"
Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву Макрона.
"Я нічого не виключаю, але це не відповідає сьогоднішнім вимогам", - сказав він.
За словами французького президента винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.
До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.
Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.
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