Макрон не виключає постачання Україні винищувачів, але не найближчими тижнями

Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву Макрона.

"Я нічого не виключаю, але це не відповідає сьогоднішнім вимогам", - сказав він.

За словами французького президента винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями", бо потрібно віддавати пріоритет "кориснішим" і "швидшим" видам зброї.

До "корисніших" і "швидших" озброєнь Макрон відніс французькі самохідні гаубиці Caesar і систему ППО середнього радіуса дії MAMBA.

Постачання артилерійських гармат, за словами президента, буде активізовано, що допоможе Україні відображати російський наступ і надалі розпочати власний контрнаступ. За словами Макрона, він працюватиме над цим найближчими днями.