Франція передає Україні радари Ground Master 200, - Резніков

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції у неділю, 5 лютого 2023 року, передає агенція "АрміяInform".

"Ми маємо позитивні зрушення. У Парижі з французькою компанією укладено договір про постачання сучасного радару Ground Master 200", - заявив міністр.

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За словами Резнікова, Ground Master 200 "може бачити на будь-який висоті швидкі цілі".