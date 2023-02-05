Франція передає Україні радари Ground Master 200, - Резніков
ЗСУ отримають ще одне озброєння передове західне - сучасні радари Ground Master 200 виробництва Франції
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції у неділю, 5 лютого 2023 року, передає агенція "АрміяInform".
"Ми маємо позитивні зрушення. У Парижі з французькою компанією укладено договір про постачання сучасного радару Ground Master 200", - заявив міністр.
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За словами Резнікова, Ground Master 200 "може бачити на будь-який висоті швидкі цілі".
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