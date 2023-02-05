Захисники вирушили опановувати ППО SAMP-T: Україна отримає ці комплекси навесні
Навесні українські захисники отримають комплекси протиповітряної оборони SAMP-T від Франції та Італії: військові уже поїхали на навчання
Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі", - ствердив Микола Олещук.
Командувач Повітряних сил подякував Франції та Італії за посилення української протиповітряної оборони:
"Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", - додав він.
- 22 січня очільник МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що його країна разом з Францією планують передати Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T.
- Днями стало відомо, що Франція та Італія домовилися про спільне замовлення 700 зенітних ракет Aster-30 для комплексів SAMP/T, частину з них залишать у цих країнах, але більшість мають передати Україні.
- За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні протягом двох місяців.
- Після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили остаточне рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T - Mamba.
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