Захисники вирушили опановувати ППО SAMP-T: Україна отримає ці комплекси навесні

Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі", - ствердив Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил подякував Франції та Італії за посилення української протиповітряної оборони:

"Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba", - додав він.