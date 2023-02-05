Американський радник Залужного пояснив, навіщо Україні ракети ATACMS

Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс в інтерв’ю Укрінформу.

"Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як ATACMS, та/або винищувачів і бомбардувальників типу F-16. Росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії HIMARS, отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили й пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності HIMARS", - сказав Райс.

Зокрема, на його переконання, таку допомогу Захід повинен надати якнайшвидше, щоб українська армія змогла скористатись нею вже навесні чи влітку для відбиття наступу російських військ і проведення контрнаступальної операції.