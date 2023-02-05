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Головна війна з Росією Американський радник Залужного пояснив, навіщо Україні ракети ATACMS

Американський радник Залужного пояснив, навіщо Україні ракети ATACMS

5 лютого, 2023 неділя
13:15
війна з Росією HIMARS з ATACMS

Українській армії сьогодні необхідні системи зброї, здатні знищувати склади та пункти управління російських окупаційних військ поза межами досяжності HIMARS

Про це заявив спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс в інтерв’ю Укрінформу

"Перше, що потрібно Україні, це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як ATACMS, та/або винищувачів і бомбардувальників типу F-16. Росія перемістила склади постачання за межі радіуса дії HIMARS, отже, Україні потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили й пункти управління, які знаходяться поза межами досяжності HIMARS", - сказав Райс.

Зокрема, на його переконання, таку допомогу Захід повинен надати якнайшвидше, щоб українська армія змогла скористатись нею вже навесні чи влітку для відбиття наступу російських військ і проведення контрнаступальної операції.

  • 3 жовтня Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені.
  • 29 грудня колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес запевняє, що якщо Україна отримає від США ракети ATACMS, це дозволить вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії.
  • 20 січня стало відомо, що британські офіційні особи більш відкриті для передавання Україні далекобійних ракет ATACMS, ніж Сполучені Штати Америки.

Світ
зброя
ЗСУ
США
допомога Україні
зброя для України
Валерій Залужний
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