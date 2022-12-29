Ракети ATACMS – "саме те, що Україні зараз потрібно", - генерал Ходжес

Про це пише американське видання Politico.

Як повідомляється у статті, колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що ракети ATACMS для систем HIMARS – це "саме те, що Україні зараз потрібно". Зброя більшої дальності дозволить завдати удару по ключових російських позиціях, таких як Керченський міст, російські військово-повітряні бази в Криму та лінії зв'язку.

За інформацією видання, Зеленський порушував це питання під час переговорів з Байденом, але той не погодився.

Нагадаємо, у цій же статті Politico пише, що Зеленський на зустрічі з Байденом попросив танки та літаки, але згоди не отримав.

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