Ракети ATACMS – "саме те, що Україні зараз потрібно", - генерал Ходжес
Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес запевняє, що якщо Україна отримає від США ракети ATACMS, це дозволить вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії
Про це пише американське видання Politico.
Як повідомляється у статті, колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що ракети ATACMS для систем HIMARS – це "саме те, що Україні зараз потрібно". Зброя більшої дальності дозволить завдати удару по ключових російських позиціях, таких як Керченський міст, російські військово-повітряні бази в Криму та лінії зв'язку.
За інформацією видання, Зеленський порушував це питання під час переговорів з Байденом, але той не погодився.
- Нагадаємо, у цій же статті Politico пише, що Зеленський на зустрічі з Байденом попросив танки та літаки, але згоди не отримав.
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