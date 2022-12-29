Про це пише Politico.

"Головним пріоритетом президента України Володимира Зеленського залишається збільшення зброї, боєприпасів і техніки. Під час несподіваного візиту до Вашингтона минулого тижня лідер знову висловив свої прохання щодо більш складної зброї", - зазначає видання.

Однак, за даними журналістів, "Джо Байден залишився байдужим до прохань про танки, винищувачі та ракети".

Утім, як пише видання, під час візиту було зроблено кілька серйозних оголошень про розширення військової підтримки, й незабаром Вашингтон надішле батарею протиповітряної оборони Patriot і нові високоточні бомби, що раніше вважалось майже неможливим.

21 грудня у Вашингтоні Зеленський і Байден провели зустріч у Білому домі. Це був перший закордонний візит президента України з початку повномасштабного вторгнення РФ. На зворотньому шляху Зеленський зустрівся з польським лідером Анджеєм Дудою.

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