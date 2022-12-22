Повертаючись зі США, Зеленський зустрівся з президентом Польщі Дудою

Про це він написав у телеграмі.

Окрім того, президенти країн підбили підсумки цього року та обговорили міжнародну взаємодію на 2023 рік.

"Дорогою додому зустрівся з другом України - Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

21 грудня у Вашингтоні Зеленський і Байден провели зустріч у Білому домі. Це перший закордонний візит президента України з початку повномасштабного вторгнення.

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