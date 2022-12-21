Про це він повідомив у телеграмі.

CNN з посиланням на власні джерела повідомляє, що літак з президентом України на борту приземлився на авіабазі "Ендрюс". Як інформує Голос Америки, кортеж прибув до Білого дому. Своєю чергою над офіційною гостьовою резиденцією Blair House майорить український прапор. Зазначається, зо зазвичай іноземні лідери зупиняються у Blair House під час державних візитів.

Президент України розповів, що прибув у США аби подякувати за підтримку України та обговорити подальшу співпрацю.

"Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України й Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - пише очільник держави.

Раніше стало відомо, що президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться 21 грудня у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що з початком зими розпочинається нова фаза війни в Україні, тож це найкращий час, аби лідери обох країн переговорили віч-на-віч.

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