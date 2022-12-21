Володимир Зеленський прибув у Вашингтон
Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, аби провести "низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України"
Про це він повідомив у телеграмі.
CNN з посиланням на власні джерела повідомляє, що літак з президентом України на борту приземлився на авіабазі "Ендрюс". Як інформує Голос Америки, кортеж прибув до Білого дому. Своєю чергою над офіційною гостьовою резиденцією Blair House майорить український прапор. Зазначається, зо зазвичай іноземні лідери зупиняються у Blair House під час державних візитів.
Президент України розповів, що прибув у США аби подякувати за підтримку України та обговорити подальшу співпрацю.
"Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України й Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - пише очільник держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе