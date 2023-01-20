Британські чиновники готові передати Україні аналоги ракет ATACMS, - CNN
Британські офіційні особи більш відкриті для передавання Україні далекобійних ракет ATACMS, ніж Сполучені Штати Америки
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що 18 січня заступник голови Пентагону Колін Каль заявив, що стосовно постачання ATACMS в Україну США дотримуються позиції "згодні не погоджуватися".
На тлі цього британські офіційні особи більш відкриті щодо постачання схожих систем. CNN додає, що ці дискусії відбуваються "тихо", адже Британія не хоче здаватися окремою від союзників.
Телекомпанія зазначає, що українські чиновники попросили Лондон взяти на себе більше провідну роль у цьому питанні.
"Вони також хочуть, щоб британські офіційні особи більш агресивно інформували міністрів закордонних справ і міністрів оборони союзників про те, що, на думку українців, є оперативними реаліями війни, і що їм потрібно, щоб у ній виграти", - йдеться в матеріалі.
- 3 жовтня Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені.
- 29 грудня колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес запевняє, що якщо Україна отримає від США ракети ATACMS, це дозволить вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії.
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