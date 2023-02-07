Сенат Франції закликав збільшити військову допомогу Україні

Верхня палата французького парламенту – Сенат – у вівторок, 7 лютого, ухвалила резолюцію із закликом до уряду Франції збільшити підтримку Україні та посилити санкції проти Росії як держави-агресора і її поплічників.

Про це стало відомо з оприлюдненого документа.

Зазначається, що серед ключових положень документа – заклик до французького уряду спільно з європейськими партнерами "продовжити та, зокрема, посилити постачання зброї в Україну у сферах, визначених українською владою як найбільш необхідні, за необхідності збільшивши обсяг коштів, що виділяються Європейському фонду миру".

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Окрім цього, французькі сенатори також пропонують посилити санкції проти РФ, приватної військової компанії "Вагнера" й "кадирівців", а також Білорусі та Ірану, що допомагають Москві у війні, й посилити механізм покарання за ухиляння від обмежувальних заходів.

Також у резолюції міститься заклик до посилення гуманітарної допомоги України, сприяння її відновленню, а також до збереження єдності всіх країн-членів ЄС у їхній реакції на російську агресивну війну проти України.

Відомо, що документ підтримали 324 сенатори Франції, чотири утримались, проти проголосували 16 представників комуністів, що під час дебатів застерігали від "войовничої ескалації" й наразились на критику центристів – авторів резолюції.