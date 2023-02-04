Про це повідомляє Times of Israel, з посиланням на джерела.

"Щодо України, Нетаньягу висловив готовність відправити до Києва "військові речі", за словами чиновника, обізнаного з перебігом розмови. При цьому він підкреслив, що не може зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію", - пише видання.

В офісі прем'єра Ізраїлю відмовилися коментувати цю розмову.

На брифінгу з журналістами Нетаньягу сказав лише, що "я пояснив нашу політику. Він добре знає це питання".

Він також не говорив про майбутню поїздку міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до Києва.

Крім того, Нетаньягу сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що "ще занадто рано думати про посередництво", і пояснив, що не буде просувати свою роль посередника між Росією і Україною, поки Україна, Росія і США не попросять його про це.