Нетаньягу вирішив переглянути політику Ізраїля щодо постачання зброї Україні, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху наказав переглянути політику щодо постачання Україні зброї. Він запевнив США, що не займатиме проросійську позицію
Про це повідомляє Walla.
Видання зазначає, що Ізраїль довгий час відхиляв прохання адміністрації президента США Джо Байдена та інших урядів надати військову допомогу Україні, побоюючись напруженості з Росією. Але тепер Нетаньягу наказав переглянути цю політику. Він запевнив США, що не займатиме проросійську позицію.
Частина високопосадовців Ізраїля виступає за надання дозволу третім країнам передавати Україні певні ізраїльські системи озброєнь, якими вони володіють.
Утім, співрозмовники видання суттєвих змін у політиці країни не очікують.
- Раніше Нетаньягу заявив, що вивчає можливість надання Україні системи ППО "Залізний купол".
- 18 січня очільник Міноборони Резніков казав, що Україна закликає Ізраїль співпрацювати в будь-який спосіб, але поки безуспішно.
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