Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в Києві 18 січня, передає LIGA.net.

"Ми намагаємось їх переконати в тому, що позиція нейтралітету в сучасному світі вже не працює", – сказав очільник оборонного відомства.

Він зазначив, що росіяни можуть використати дрони-камікадзе, які застосовують по території Україїни, й проти Ізраїлю.

"Це означає, що завтра, набравшись такого досвіду, вони можуть використати їх і проти населення Ізраїлю. Тому ми запрошуємо державу Ізраїль та офіційних представників до співпраці у будь-який спосіб, але поки що похвалитися успіхом, на жаль, я не можу", – сказав очільник Міноборони.

Коментуючи інформацію NYT про те, що США поставляють Україні боєприпаси, які зберігаються на складах в Ізраїлі, Резніков сказав, що йому відомо про ці плани, але відмовився конкретизувати.

"Я знаю про їхні плани та обсяги допомоги нам, зокрема й снарядами калібру 155 мм, але я не розкриватиму їх, тому що нас слухатимуть і читатимуть не лише друзі, а й вороги", – сказав міністр оборони.