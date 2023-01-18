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Головна політика Резніков: Україна закликає Ізраїль співпрацювати в будь-який спосіб, але поки безуспішно

Резніков: Україна закликає Ізраїль співпрацювати в будь-який спосіб, але поки безуспішно

18 січня, 2023 середа
17:52
політика

Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в Києві 18 січня, передає LIGA.net.

"Ми намагаємось їх переконати в тому, що позиція нейтралітету в сучасному світі вже не працює", – сказав очільник оборонного відомства.

Він зазначив, що росіяни можуть використати дрони-камікадзе, які застосовують по території Україїни, й проти Ізраїлю.

"Це означає, що завтра, набравшись такого досвіду, вони можуть використати їх і проти населення Ізраїлю. Тому ми запрошуємо державу Ізраїль та офіційних представників до співпраці у будь-який спосіб, але поки що похвалитися успіхом, на жаль, я не можу", – сказав очільник Міноборони.

Коментуючи інформацію NYT про те, що США поставляють Україні боєприпаси, які зберігаються на складах в Ізраїлі, Резніков сказав, що йому відомо про ці плани, але відмовився конкретизувати.

"Я знаю про їхні плани та обсяги допомоги нам, зокрема й снарядами калібру 155 мм, але я не розкриватиму їх, тому що нас слухатимуть і читатимуть не лише друзі, а й вороги", – сказав міністр оборони.

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Новини
Україна
Ізраїль
Міністерство оборони
Олексій Резніков
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