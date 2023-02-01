Про це Нетаньягу заявив у інтерв'ю CNN.

За словами прем'єра Ізраїлю, він розглядає можливість надання військової допомоги Україні. Зокрема, він звернув увагу, що США передали до України з території Ізраїлю запаси боєприпасів.

"США просто забрали величезну частину ізраїльських боєприпасів і передали їх Україні. Ізраїль також, чесно кажучи, діє у спосіб, який я не буду тут деталізувати, проти іранського виробництва зброї, яка використовується проти України", - розповів Нетаньягу.

На запитання, чи може Україна отримати від Ізраїлю систему протиповітряної оборони "Залізний купол", він відповів, що вивчає це питання.

"Я, безумовно, вивчаю це питання", - сказав Нетаньяху.

1 січня американське видання Axios, повідомило, що Біньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.

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