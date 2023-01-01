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Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН щодо Палестини, - ЗМІ

1 січня, 2023 неділя
12:41
Світ

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО

Про це повідомляє американський Axios, посилаючись на слова неназваних українських та ізраїльських посадовців.

Стало відомо, що Нетаньягу у телефонній розмові із Зеленським у п’ятницю, 30 грудня 2022 року, начебто просив його, щоб Україна проголосувала в Генасамблеї ООН проти резолюції, в якій закликають Міжнародний кримінальний суд дати юридичний висновок щодо наслідків ізраїльського контролю над палестинськими територіями. 

За словами ізраїльського джерела, Нетаньягу просив Україну змінити позицію - оскільки Україна традиційно голосує в ООН проти Ізраїлю - та цього разу проголосувати "проти", або принаймні утриматися. На засіданні комітету кілька тижнів тому Україна проголосувала "за".

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Видання зазначає, що Зеленський на це прохання сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні, зокрема, чи можна розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет та іранських дронів. За словами українського джерела, Нетаньягу не став давати будь-яких обіцянок, але зазначив, що готовий обговорити прохання Зеленського у майбутньому. Axios наголошує, що Зеленський "не був задоволений такою відповіддю". 

У підсумку, як зазначило видання, Україна обрала нейтральний варіант і вирішила не брала участі в голосуванні на Генасамблеї - щоби, як повідомив український співрозмовник Axios, "дати шанс відносинам з Нетаньягу".

Своєю черго ізраїльське джерело Axios каже, що Нетаньягу був розчарований тим, що офіційний Київ обрав саме таке рішення, а не "утримався" у голосуванні. 

В офісі Нетаньягу сказали, що не можуть детально коментувати перемовини лідерів, та готові повідомити лише те, що після розмови Україна, яка традиційно голосує за резолюції проти Ізраїлю, цього разу не була присутня на голосуванні. 

Зеленський, розповідаючи у себе в твітері в суботу, 31 грудня, про цю розмову із Нетаньягу, прямо не згадував пропонований йому ізраїльською стороною обмін голосування в ООН на ППО, зазначивши лише, що обговорювалося "питання двосторонньої співпраці, включно з безпековою сферою, та взаємодію на міжнародних майданчиках".

  • 21 листопада Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети від нього.
  • 6 грудня стало відомо, що Америка та Ізраїль спільно розроблятимуть лазерну протиракетну зброю.

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Україна
ООН
Ізраїль
Палестина
Володимир Зеленський
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