Ізраїль підвищив готовність до нападу на Іран, - Bloomberg
Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що Ізраїль підвищив свою готовність до нападу на Іран
Про це повідомило видання Bloomberg.
Виступаючи на церемонії вручення дипломів військово-повітряним силам, Ганц сказав, що одного разу пілоти можуть бути покликані взяти участь у такому наступі.
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"Ви можете через два-три роки перетнути небо на сході й взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося, при цьому значно підвищуючи готовність в останні роки", – сказав Ганц.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц раніше заявив, що Ізраїль не має достатніх виробничих потужностей, аби забезпечити постачання Україні систем протиповітряної оборони.
- 21 листопада Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети від нього.
- 6 грудня стало відомо, що Америка та Ізраїль спільно розроблятимуть лазерну протиракетну зброю.
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