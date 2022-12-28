Ізраїль підвищив готовність до нападу на Іран, - Bloomberg

Про це повідомило видання Bloomberg.

Виступаючи на церемонії вручення дипломів військово-повітряним силам, Ганц сказав, що одного разу пілоти можуть бути покликані взяти участь у такому наступі.

Читайте також: Іран може одного дня прокинутись без певних об'єктів через підтримку РФ, Ізраїль чекає на можливість робити це без наслідків, - Портников

"Ви можете через два-три роки перетнути небо на сході й взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося, при цьому значно підвищуючи готовність в останні роки", – сказав Ганц.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц раніше заявив, що Ізраїль не має достатніх виробничих потужностей, аби забезпечити постачання Україні систем протиповітряної оборони.

21 листопада Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети від нього.

6 грудня стало відомо, що Америка та Ізраїль спільно розроблятимуть лазерну протиракетну зброю.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb