Про це заявив журналіст Віталій Портников у ефірі Еспресо.

"Обраний прем'єр-міністр Беніамін Нетаньягу дзвонив Путіну. Порядок денний цієї розмови - про зупинку війни в Україні, про занепокоєння щодо військово-технічного співробітництва з Іраном і про базу Ірану в Сирії біля кордонів Ізраїлю. Нетаньягу різко й точно сказав Путіну, що він буде рішуче цьому протидіяти", - зазначив він.

Портников висловив думку, що означає, коли США говорять про реальні дії щодо Ірану.

"Президент Байден може просто зустрітися з прем'єр-міністром Нетаньягу і сказати: "Якщо 10 твоїх літаків кудись полетять, ніхто цього не помітить. Хай летять куди хочуть. Це твої літаки і твоя справа. Якщо ти вважаєш, що тебе зможуть збити росіяни, ми дамо тобі всі дані супутників, щоб ніхто тебе не чіпав". Іранці можуть раптом прокинутися і деяких об'єктів в Ірані не буде. Ізраїль в цьому зацікавлений більше, ніж США. Єдине, чого хоче єврейська держава, щоб їй дали можливість це робити без наслідків з точки зору міжнародного права. Якщо Іран буде продовжувати таке співробітництво з Росією, то в таких діях Ізраїлю будуть зацікавлені самі США", - підсумував журналіст.