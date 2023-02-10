Нідерланди підтвердили, що Україна подала запит на постачання винищувачів F-16
Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Проте поки питання на стадії обговорення
Про це повідомляє NOS з посиланням на заяву міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
"Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми маємо бути чесними у цьому", - сказала вона.
За словами міністра, прохання України зрозуміле, але його нелегко виконати.
- 31 січня президент Литви Ґітанас Науседа підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.
- Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
- Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
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