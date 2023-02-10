Нідерланди підтвердили, що Україна подала запит на постачання винищувачів F-16

Про це повідомляє NOS з посиланням на заяву міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

"Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми маємо бути чесними у цьому", - сказала вона.

За словами міністра, прохання України зрозуміле, але його нелегко виконати.