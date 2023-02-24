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Війна з Росією: хроніка
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Швеція хоче поставити Україні десять танків Leopard 2

24 лютого, 2023 п'ятниця
14:57
Світ танк Leopard

24 лютого стало відомо, що Швеція оголосила про бажання взяти участь у європейській підтримці України танками та поставити десять Leopard 2

Про це інформує Spiegel Online.

Відомство пише, що у Стокгольмі хочуть надати Україні загалом десять танків Type 2A6 і 2A5 Leopard для оснащення двох танкових батальйонів.

Шведський уряд спочатку не підтверджував цю інформацію сьогодні вранці, проте удень в Міноборони заявили про оголошення пакета "нової підтримки" для української армії.

Повідомляється, що танки Leopard, які у Швеції називають Stridsvagn, їх можуть використати в першу чергу як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України. Берлін пообіцяв поставити 14 моделей Type 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

Нагадаємо, з кінця січня федеральний уряд Німеччини закликає європейських партнерів, які мають моделі Leopard 2, взяти зобов'язання щодо постачання. 

  • Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив отримання запиту від України про передачу винищувачів, однак заявив, що є обмеження щодо такої допомоги.
  • 19 січня Ульф Крістерссон повідомив, що уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90. Пізніше прем'єр-міністр Швеції ствердив, що артилерійські установки Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо
  • 23 лютого міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що країна відкрита для постачання деяких танків Leopard ЗСУ. 
  • У п'ятницю 24 лютого Польща відправила перші 14 танків Leopard 2 для української армії на фронті. Зеленський це підтвердив.  
ЄС
зброя
Швеція
допомога Україні
зброя для України
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