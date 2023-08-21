Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Defense Express: Донорами Gripen може бути не лише Швеція
Ексклюзив

Defense Express: Донорами Gripen може бути не лише Швеція

21 серпня, 2023 понедiлок
16:50
Війна з Росією Швеція

Винищувачі Gripen є ще у ПАР та Чехії. Серед операторів також ще Угорщина, Бразилія та Таїланд - вони, скоріше за все, не стануть донорами

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Gripen ще легший за F-16 - він може підняти трохи менше зброї, це не критично. Gripen може краще за F-16 експлуатуватися в більш екстремальних умовах. Це шведський літак часів Холодної війни і Швеція розуміла, що може бути сам-на-сам з СРСР, бо вона не член НАТО. Вони розробили стратегію відносно розгалуженого застосування авіації з автотрас. Це суцільна мережа, коли ділянки автотрас приєднані до злітно-посадкових смуг. Він потребує менше годин, щоб його обслуговувати", - заявив він.

Катков нагадав, що зараз є офіційна заява від уряду Швеції - вільних машин немає, бо країна досі не в НАТО.

"Інша справа - донорами Gripen може бути не лише Швеція. Є машини у ПАР, де вони не експлуатуються і, можливо, їх викуплять та передадуть Україні. Також Gripen використовує Чехія, там незначна кількість машин. Серед операторів ще Угорщина, Бразилія та Таїланд - вони, скоріше за все, не стануть донорами. Швеція може бути зацікавлена у тому, щоб посилити Україну Gripen. Це машина не має 9 років нових замовлень, а для Saab - це флагман продажу", - зазначив експерт.

Він вважає, що може бути акцент на посилення України Gripen у довгостроковій перспективі.

"Кількість літаків значно менше, ніж F-16 і деякі країни точно не передаватимуть їх, та ж Угорщина. Gripen може стати довготривалим посиленням. Зараз літак для перемоги - це F-16 і можливо певне невелика кількість Gripen  буде передана найближчим часом. Ці два літаки поруч в бойових умовах - це унікальна ситуація.  А потім робити висновки, чи підходить Gripen Повітряним Силам, чи краще мати F-16 або інший варіант у перспективі", - підсумував експерт. 

Можлива передача шведських літаків Україні: що відомо

У травні голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся з держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.

19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках Gripen. З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків.

Водночас Швеція заявила, що дозволить українським пілотам випробувати літаки, але не взяла на себе жодних зобов’язань щодо їх передачі.

21 серпня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країні потрібні літаки Gripen для власної оборони, адже заявка країни на вступ до НАТО ще не повністю погоджена. 

Україна
зброя
Швеція
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
20 серпня, 2023 неділя
Чехія готує програму для повернення українських біженців
Путін
19 серпня, 2023 субота
Піонтковський заявив, що верхівка РФ готова ліквідувати Путіна в разі спротиву
Елла Лібанова
21 серпня, 2023 понедiлок
Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 42.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
17:07
Український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади
17:02
окупанти Мелітополь
Окупанти на Запоріжжі складають перелік порожніх квартир для "гастролерів" і колаборантів
17:00
OPINION
ЗСУ, міномет, міна
Гроші отримали, а зброю не надали. У Міноборони - астрономічна дебіторська заборгованість
16:52
ракети Taurus
Питання про надання Україні ракет Taurus поки немає на порядку денному, – речник уряду Німеччини
16:45
російські окупанти
Російські спецпризначенці складають іспити, обстрілюючи українців на Сумщині та Чернігівщині
16:33
Ракетний удар по центру Чернігова 19 серпня
Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 181 людини
16:30
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат розповів, скільки сучасних винищувачів потрібно Україні
16:13
малюк
У Британії винесли вирок медсестрі, яка вбила 7 немовлят
16:13
міна, мінування, заміновано
На Харківщині тракторист травмувався, наїхавши на російську міну
16:04
OPINION
Віталій Портников
Бензоколонка з бомбою. Як Боррель принизив Путіна
16:01
корупція
НАЗК анонсувало запуск порталу викривачів. Подробиці
15:41
Острозька академія оцифрує понад 100 мистецьких експонатів
Острозька академія оцифрує понад 100 мистецьких експонатів
15:37
на фото наслідки обстрілу Херсона
Росіяни з дрона скинули на мешканця Херсонщини вибухівку: постраждалий у лікарні
15:34
Ексклюзив
Експерт з авіації розказав, що в авіагалузі РФ загострюється проблемна ситуація
15:30
Kyiv Symphony Orchestra
Kyiv Symphony Orchestra зіграє до Дня Незалежності концерт у Німеччині
15:27
Руслан Малиновський (в центрі), Україна - Вірменія, Лаг націй
Євро-2024: Ребров не викликав на матчі з Англією та Італією лідера збірної України
15:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:09
Ексклюзив
на фото дим у порту Бердянська
Окупанти мають суттєві проблеми з логістикою на Півдні, - полковник СБУ Костенко
15:07
На фото: Олег Сенцов
"Не хочу чути жарти про шашлики в Криму": Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть на фронт
15:00
На Полтавщині арештували майно російського генерала Капашина на понад 1 млрд грн
14:51
Оновлено
суддя Олексій Тандир
Смерть нацгвардійця на блокпості в Києві: справу Тандира передано до суду
14:51
Володимир Зеленський і перша леді зустрілися із королевою Данії Маргрете II
Зеленський зустрівся з королевою Данії
14:25
Держагентство відновлення відкриє кошториси всіх проєктів будівництва
14:24
декрет, материнство, пологи
У США за 10 років удвічі зріс рівень материнської смертності - дослідження
14:22
"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику
"Парад" знищеної російської техніки: на Хрещатик привезли рештки танків, гаубиць і ракет
14:17
На фото: гуманоїдний робот
Дослідники представили першого у світі гуманоїдного робота, який може керувати літаком
14:12
відключення електроенергії
В Укренерго розповіли, чому не можна сховати трансформатори під землю, аби захистити їх від обстрілів
14:01
Замах на заступника голови ДПСУ
Замах на заступника голови ДПС: затриманим обрали запобіжні заходи
14:01
OPINION
Євген Магда
Керченський міст - у депресії
13:56
телефон
Google запустила функцію для захисту смартфонів Pixel від зломів
13:50
Економіка
Фонд гарантування вкладів виставив на торги "пілотний" пул кредитів чотирьох банків
13:47
винищувач F-16
Міністр оборони Данії заявив, що Україна може використовувати F-16 лише на своїй території
13:41
Jas 39 Gripen
Швеції потрібні літаки Gripen для власної оборони, - прем'єр-міністр Крістерссон
13:32
TikTok
"Жахливий контент і дезінформація": Сомалі заборонила TikTok, Telegram та 1XBet
13:25
війна проти Росії ЗСУ
Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ у контрнаступі на Лиманському та Куп'янському напрямках, – WP
13:18
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку, ворог марно намагався повернути під контроль позиції біля Роботиного
13:10
Hubble
Hubble показав галактичну блискучу хмару у сузір’ї Ерідана
12:57
електроенергія
Попит на електроенергію 20 серпня став рекордним для вихідного: ситуація в енергосистемі
12:39
Фрагмент з афіші фільму "Памфір"
Стрічку "Памфір" показали у понад 20 країнах світу
12:33
затримання офіцера військкомату на Хмельниччині
Через переплати військовим державі завдано збитків на 5,3 млн грн: ексначальнику прикордонного загону повідомили про підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV