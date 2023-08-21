Defense Express: Донорами Gripen може бути не лише Швеція

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Gripen ще легший за F-16 - він може підняти трохи менше зброї, це не критично. Gripen може краще за F-16 експлуатуватися в більш екстремальних умовах. Це шведський літак часів Холодної війни і Швеція розуміла, що може бути сам-на-сам з СРСР, бо вона не член НАТО. Вони розробили стратегію відносно розгалуженого застосування авіації з автотрас. Це суцільна мережа, коли ділянки автотрас приєднані до злітно-посадкових смуг. Він потребує менше годин, щоб його обслуговувати", - заявив він.

Катков нагадав, що зараз є офіційна заява від уряду Швеції - вільних машин немає, бо країна досі не в НАТО.

"Інша справа - донорами Gripen може бути не лише Швеція. Є машини у ПАР, де вони не експлуатуються і, можливо, їх викуплять та передадуть Україні. Також Gripen використовує Чехія, там незначна кількість машин. Серед операторів ще Угорщина, Бразилія та Таїланд - вони, скоріше за все, не стануть донорами. Швеція може бути зацікавлена у тому, щоб посилити Україну Gripen. Це машина не має 9 років нових замовлень, а для Saab - це флагман продажу", - зазначив експерт.

Він вважає, що може бути акцент на посилення України Gripen у довгостроковій перспективі.

"Кількість літаків значно менше, ніж F-16 і деякі країни точно не передаватимуть їх, та ж Угорщина. Gripen може стати довготривалим посиленням. Зараз літак для перемоги - це F-16 і можливо певне невелика кількість Gripen буде передана найближчим часом. Ці два літаки поруч в бойових умовах - це унікальна ситуація. А потім робити висновки, чи підходить Gripen Повітряним Силам, чи краще мати F-16 або інший варіант у перспективі", - підсумував експерт.

Можлива передача шведських літаків Україні: що відомо

У травні голова Верховної ради України Руслан Стефанчук у Швеції зустрівся з держсекретарем МЗС країни Яном Кнутссоном та закликав передати Україні винищувачі Gripen.

19 серпня під час візиту до Швеції президент України Володимир Зеленський заявив, що за участі українських пілотів розпочались тестові випробування на літаках Gripen. З лідером Швеції він детально обговорив майбутні кроки щодо отримання Україною цих літаків.

Водночас Швеція заявила, що дозволить українським пілотам випробувати літаки, але не взяла на себе жодних зобов’язань щодо їх передачі.

21 серпня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країні потрібні літаки Gripen для власної оборони, адже заявка країни на вступ до НАТО ще не повністю погоджена.