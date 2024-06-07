До 2030 року будуть списані всі французькі винищувачі Mirage 2000: Defence Express

Про це головний редактор Defence Express Олег Катков сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Підготовка техніків та пілотів займе пів року, що прямо натякає на те, що скоріш за все, йдеться про рішення, яке вже офіційно оголошено, а не лише починає реалізуватись, з огляду на все. Інформація про те, що українські пілоти навчаються безпосередньо у Франції, фігурувала доволі давно. Вона була підтверджена з боку командування Повітряних сил, хоча це не пов'язано з тим, що йдеться про підготовку саме на Mirage чи будь-якому іншому літаку. У будь-якому випадку, опорна дата - кінець 2024 року, коли літаки мають бути передані Україні. Відносно кількості, тут важливо згадати слова міністра оборони Франції, який наприкінці березня сказав, що все озброєння, яке буде списуватися країною, буде передаватися Україні. Річ у тім, що Франція списує Mirage 2005 і всі Mirage 2000. Коли саме це відбудеться, точної дати по бортах немає, але загальний строк - до 2030 року будуть списані всі Mirage 2000", - повідомив він.

У Франції є як Mirage 2005, так і Mirage-2000D. Останніми будуть зніматися якраз ті версії, які Україні поки не анонсовані, каже Катков.

"Mirage 2005 - у кількості 27 одиниць одномісних, 7 двомісних у версії Mirage 2000 B - знаходиться у розпорядженні двох французьких ескадрилій. Вони поступово, вочевидь, у доволі короткі строки будуть проходити вже на Rafale", - додав він.