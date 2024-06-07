Україна у питанні з літаками Mirage-2000 може потрапити в технологічну пастку, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець залишається прихильником підходу щодо збільшення кількості F-16
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Mirage-2000 - це багатофункціональний винищувач 4 покоління. Візуально його можна відрізнити від інших винищувачів, він має дельтаподібне крило. Є низка версій цього літака. Макрон говорить про Mirage-2000 версії 5. Це так звана експортна версія, яка має оновлені радари. Літак може використовувати ракети Storm Shadow/SCALP, бомби, комплектуватися підвісними контейнерами РЕБ. Тобто, це непогана машина", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, головний виклик полягає в тому, що є розпорошеність авіаційного парку, і необхідність підготовки пілотів на різних типах літаків.
"Тобто питання з Mirage-2000 може потрапити в технологічну пастку. Залишаюсь прихильником підходу щодо збільшення кількості F-16, які мають набагато кращі характеристики. Зараз ми вперлися в темпи підготовки пілотів у США, Румунії, Данії. Виникає питання, де ми будемо готувати пілотів на ці Mirage", - наголосив Згурець.
- Президент Франції Еммануель Макрон 6 червня заявив, що Франція планує оголосити про передачу Україні військових літаків Mirage 2000.
- Макрон 7 червня прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в Парижі.
- Він також зустрінеться з американським колегою Джо Байденом у Парижі 8 червня: лідери зокрема обговорять підтримку України у війні з РФ.
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