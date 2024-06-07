Україна у питанні з літаками Mirage-2000 може потрапити в технологічну пастку, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Mirage-2000 - це багатофункціональний винищувач 4 покоління. Візуально його можна відрізнити від інших винищувачів, він має дельтаподібне крило. Є низка версій цього літака. Макрон говорить про Mirage-2000 версії 5. Це так звана експортна версія, яка має оновлені радари. Літак може використовувати ракети Storm Shadow/SCALP, бомби, комплектуватися підвісними контейнерами РЕБ. Тобто, це непогана машина", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, головний виклик полягає в тому, що є розпорошеність авіаційного парку, і необхідність підготовки пілотів на різних типах літаків.

"Тобто питання з Mirage-2000 може потрапити в технологічну пастку. Залишаюсь прихильником підходу щодо збільшення кількості F-16, які мають набагато кращі характеристики. Зараз ми вперлися в темпи підготовки пілотів у США, Румунії, Данії. Виникає питання, де ми будемо готувати пілотів на ці Mirage", - наголосив Згурець.