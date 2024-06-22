В Ілона Маска на початку року народилась 12-та дитина, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

"Він (Ілон Маск - ред.) є батьком щонайменше 12 дітей. Шість з них народилися за останні п'ять років - троє зі співачкою Граймс і троє з Шівон Зіліс, у тому числі одна дитина, про яку досі не було відомо", - йдеться у матеріалі.

Близькі до Маска джерела розповіли, що 12-та дитина народилась на початку цього року. Проте сам підприємець не відповів на запити журналістів, а Шівон Зіліс відмовилась давати коментарі.

У 2023 році стало відомо, що Ілон Маск має ще одну, третю спільну дитину від співачки Grimes - сина на імʼя Техно Механікус, або Тау. Від Шівони Зіліс Маск також має двоє близнюків - вони народилися у 2021 році.

"Він справді хоче, щоб розумні люди народжували дітей", - сказала Зіліс про Маска, який тоді запропонував стати її донором сперми, щоб, додає Айзексон, "діти були генетично його".