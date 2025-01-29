Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Організатори Нацвідбору на Євробачення-2025 оголосили ведучих

Організатори Нацвідбору на Євробачення-2025 оголосили ведучих

Дар'я Тарасова
29 січня, 2025 середа
15:24
Культура

Фінал національного відбору на Євробачення-2025 вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак

Зміст

Про це повідомляє "Суспільне".

"Суспільне Мовлення" оголосило ведучих національного відбору на Євробачення-2025. Ними стали телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

У фіналі, який відбудеться 8 лютого, вони працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в різних зонах локації.

Передшоу Нацвідбору буде вести Анна Тульєва, ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Також вона долучиться до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться у зірковому грінрумі.

Трансляція вечора Євробачення розпочнеться о 18:00 з передшоу та фіналу — о 18:30.

Національний відбір на Євробачення-2025 транслюватимуть на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна", facebook-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення в Україні.​ Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення  — "Радіо Промінь".

"Звісно, для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі "Євробачення" знову бути на сцені Нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал", — прокоментував Тімур Мірошниченко.

Марія Єфросиніна зазначила, що Євробачення у її професійній історії займає особливе місце.

"2005 рік. Сто пʼятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50-го пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва, ведучими якого стала наша пара з Павлом Шильком (DJ Паша). Я досі фізично пам’ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу — це, без перебільшення, мрія. І частина моєї професійної історії. Ось чому Євробачення — любов! Назавжди!", - наголосила ведуча.

  • 20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Десятого обирали українці голосуванням у Дії. За підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA.
  • Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.
  • Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.
  • Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.
  • Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.


 

 

Теги:
Новини
Євробачення
музика
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.79
    Купівля 41.79
    Продаж 42.27
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 січня
15:51
Олексій Гончаренко
Нардепа Гончаренка переобрали головою комітету ПАРЄ
15:46
Ексклюзив
У зоні відповідальності бригади спостерігається певне затишшя: ворог не проводить штурмів вже два тижні, - речник 63-ї ОМБр Ящишин
15:41
Апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту полковника Лапіна на 24 лютого
15:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:28
Єдина відома справжня могила крутянців: у Києві на Лукʼянівському цвинтарі вшанували героїв, полеглих у бою під Крутами
15:22
Ексклюзив
вугілля
На сьогодні Україна не має доступу до родовищ антрациту, який потрібен для Молдовської ДРЕС, – експертка Олена Лапенко
15:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Точно не їхнє рішення": військовослужбовець Тимочко назвав причини зменшення інтенсивності наступу росіян
15:16
міни
У Бериславі на Херсонщині жінка важко травмувалася, підірвавшись на російській міні
15:04
Генерал Марк Міллі
Пентагон позбавив охорони генерала Марка Міллі, якого Трамп пропонував стратити за стримування переговорів із Китаєм
14:31
"Подвиг, який кожен має пам’ятати": Зеленський на Аскольдовій могилі вшанував пам’ять Героїв Крут
14:15
гора Рашмор
Конгресвумен-республіканка запропонувала висікти обличчя Трампа в горі Рашмор
14:07
Віталій Кличко
Кличко поскаржився Зеленському на начальника КМВА, заявивши про спробу знищити самоврядування в Києві
14:07
OPINION
Блог Тетяна Трощинська
Про стратегічний наратив та моральну гнилуватість так званої маленької людини
14:03
Мустафа Джемілєв
Зовнішнє управління, щоб позбавитись фашизму: Мустафа Джемілєв про майбутнє Росії
13:52
Ексклюзив
Віталій Портников
В Україні з'явилася медіатехнологія "викликати Портникова на дебати", - журналістка Чиченіна про закиди нардепки Безуглої на адресу публіциста
13:51
Австралія
РФ заявила, що нібито загиблий у російському полоні австралієць Дженкінс може бути живим. Канберра вимагає підтвердження
13:30
OpenAI
Microsoft розслідує можливе несанкціоноване отримання китайським стартапом DeepSeek даних OpenAI, - Bloomberg
13:29
росіяни вдарили біля автомобіля швидкої допомоги
У Куп'янську росіяни вдарили дроном біля автомобіля швидкої допомоги: постраждали троє медпрацівників
13:21
Правоохоронці викрили топпосадовця КМДА, який зробив собі фейкову інвалідність
13:18
У 2025 році в бюджеті передбачили 6,3 млрд грн на розширення та запуск нових програм зайнятості
13:06
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
Україна посилила здатність бити по об'єктах на території РФ, - розвідка Британії
12:59
У серіалі HBO "Білий лотос", з якого звільнили серба-путініста Биковича, знявся росіянин Колокольніков
12:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Здатність Орбана до дестабілізації ЄС перебільшена, а багато організацій в Україні припиняють роботу після зупинки допомоги Трампом. Акценти світових ЗМІ 29 січня
12:44
"Джокер. Божевілля на двох"
Леді Гага зізналася, як бореться з тривогою, і прокоментувала кінотеатральний провал "Джокера 2"
12:44
Держоператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для військових
12:40
Михайло Драпатий
Сирський поставив перші задачі очільнику ОСУВ "Хортиця" Драпатому
12:30
Джордж Мартін
Джордж Мартін подивився приквел "Гри престолів" "Лицар Сімох Королівств" і поділився думками про серіал
12:06
OPINION
Про USAID і громадянське суспільство України
11:59
Наталка Діденко
Якою буде погода в Україні 30 січня: прогноз від Наталки Діденко
11:41
Латвія
У Латвії закрили доступ ще до 7 сайтів, які поширюють російську пропаганду
11:39
PR
Комп'ютерна техніка та комплектуючі від Compx
11:37
Арсен Жумаділов
В. о. директора АОЗ Жумаділов: менеджмент Агенції та окремі члени Наглядової ради хотіли позбавити Міноборони впливу на своє ж підприємство
11:13
електроенергія
Енергетики повернули світло для понад 46 тис. українців: ситуація в енергосистемі 29 січня
11:05
Оновлено
пожежа в Tsarsky
У центрі Києві спалахнула пожежа в спортивному комплексі Tsarsky
10:59
F-16
Румунія вночі підіймала винищувачі F-16 через атаку РФ по Україні
10:51
Огляд
Карта бойових дій 22-29 січня
Карта бойових дій за період 22-29 січня: після захоплення Великої Новосілки росіяни зосередилися на Торецьку й Часовому Яру
10:49
Арсен Жумаділов
На кінець 2024 року програми закупівель АОЗ були виконані лише на 50%, - в. о. директора Жумаділов
10:47
Марко Рубіо
США розблокували фінансування гуманітарних програм, які стосуються "порятунку життя", - ЗМІ
10:27
Наводили удари РФ та розкладали "закладки" з наркотиками: СБУ затримала підозрюваних у Харкові
10:20
Оновлено
Дрони ГУР вночі атакували нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV