Організатори Нацвідбору на Євробачення-2025 оголосили ведучих

Про це повідомляє "Суспільне".

"Суспільне Мовлення" оголосило ведучих національного відбору на Євробачення-2025. Ними стали телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

У фіналі, який відбудеться 8 лютого, вони працюватимуть як разом на головній сцені, так і окремими парами в різних зонах локації.

Передшоу Нацвідбору буде вести Анна Тульєва, ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Також вона долучиться до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться у зірковому грінрумі.

Трансляція вечора Євробачення розпочнеться о 18:00 з передшоу та фіналу — о 18:30.

Національний відбір на Євробачення-2025 транслюватимуть на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна", facebook-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення в Україні.​ Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення — "Радіо Промінь".

"Звісно, для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі "Євробачення" знову бути на сцені Нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал", — прокоментував Тімур Мірошниченко.

Марія Єфросиніна зазначила, що Євробачення у її професійній історії займає особливе місце.

"2005 рік. Сто пʼятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50-го пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва, ведучими якого стала наша пара з Павлом Шильком (DJ Паша). Я досі фізично пам’ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу — це, без перебільшення, мрія. І частина моєї професійної історії. Ось чому Євробачення — любов! Назавжди!", - наголосила ведуча.

20 грудня Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Десятого обирали українці голосуванням у Дії. За підсумками опитування в Дії до фіналу Нацвідбору пройшла FIЇNKA.

FIЇNKA. Навколо учасників лонгліста, які змагалися за місце у фіналі, вирують скандали. Так, продюсера TESLENKO обурило потрапляння у лонгліст Нацвідбору Enleo, який слухає російську музику. Організатори відповіли, що правилами Євробачення це не заборонено.

Згодом Enleo заявив, що з 2022 року не додавав до плейліста нових пісень російських виконавців, а слухав лише вподобані раніше.

Пізніше претендента на місце у фіналі Нацвідбору Муаяда звинуватили у сексизмі і українофобії. Він заявив, що не має жодного стосунку до контенту подібного змісту.

Музична продюсерка національного відбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль відреагувала на закиди, що лунають на адресу співачки FIЇNKA. Конкурсну пісню артистки "Культура" звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía.



