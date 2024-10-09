Символізм події "6 лямів у матраці" вкрай широкий.

В мене досить розлога стрічка ФБ, і інтерпретацій занадто багато. Там є все, і "як зросла корупція при поточній владі", і "що, допомогли тобі, антикорупціонере, твої пепи й декларації", і "6 лямів в матраці, а ви в мою кишеню за посилкою лізете" та й "ми звичайно проклинаємо МСЕК і справді за діло, але хто відніс ці 6 лямів кешу".

Десь там філософствують кавалери Ордену Тисоплава Хороброго, про те, з якого пекла вони пливли з держави, яка їм щось заборгувала й, он бачте, недарма. Бізнес в шоку: типу "нас білетять на кожному повороті, а тут таке робиться". Для людей, які зараз в окопі без розуміння коли дембель, це висновок що саме такі 6 лямів — причина відсутності хоча б ротацій.

Нюанс тут полягає в тому, що автор ніяких сенсів не закладав. Та й автора нема. Є величезна кількість процесів, інерція яких породжує поточний стан справ. Насправді абсолютно броунівський рух багатьох частинок і призвів до ситуації сьогодення.

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Так само як колись броунівський рух призвів до єднання нації в лютому 22 року. Тоді більшість цих людей мали спільну інтерпретацію про Україну, яку треба захистити. Чи виникне ця інтерпретація ще раз — це велике питання. Кожен в чомусь правий у своїй інтерпретації (крім тисоплавських тамплієрів, вони всі просто біосміття).

Події, які збільшують ймовірність появи спільної інтерпретації, наближають перемогу України. Події, які зменшують — віддаляють. На жаль, з моменту початку контрнаступу подій, які б об'єднували бачення, вкрай мало. Хотілося б, щоб цей тренд розгорнувся, але поки не видно жодних передумов. І звичайно дуже хотілося б помилитися у своїй інтерпретації.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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