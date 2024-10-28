У межах програми "Нацкешбек" українці за вересень отримали 37,2 млн грн

Про це повідомляють Міністерство економіки та віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми здійснили перші виплати за програмою "Національний кешбек". Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% — це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Це особливо актуальне питання в період опалювального сезону. Тож надаємо громадянам підтримку, заохочуючи їх обирати українські товари", - розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Федоров наголосив, що станом на 28 жовтня 1,5 млн українців активували картки для виплат Національного кешбеку в Дії. За його словами, найчастіше українські товари купують в АТБ, "Сільпо", "Форі", "Аврорі", Novus, Varus та "Велмарті".

"За жовтень нараховано 104,6 млн гривень, майже втричі більше, ніж за вересень", - додав очільник Мінцифри.

Водночас у Міністерстві економіки наголошують, що Національний кешбек доступний на 295 тис. товарів від 1469 українських виробників.