Відтепер перевірити товар на участь у програмі "Національний кешбек" можна в Дії

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться про функцію сканування штрихкодів товарів у Дії. Сканер допоможе покупцю визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави у розмірі 10%.

Так сканер допоможе дізнатись, що товар:

український і бере участь в програмі "Національний кешбек";

товар не бере участі в програмі "Національний кешбек", хоч і є українським;

товар вироблено не в Україні.

"Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про "Національний кешбек" Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів. Вже 2 вересня у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування "Національного кешбеку". Виплати за покупки, здійснені у вересні, розпочнуться з 20 жовтня. Аби взяти участь у бета-тестуванні, потрібно оновити Дію, відкрити спеціальний рахунок у банку, приєднатися через застосунок до програми "Національний кешбек". Максимальна компенсація на місяць становитиме до 3 тис. грн. Кошти можна витратити на медичні й комунальні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно. Також є можливість задонатити гроші для Сил оборони чи інвестувати у військові облігації.

Протягом місяця бета-тестування програми "Національний кешбек" українцям загалом нарахували 42 мільйони гривень.