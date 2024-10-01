Федоров розповів, скільки за місяць українцям нарахували коштів за програмою Національного кешбеку

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Продовжуємо тестувати Нацкешбек у Дії, масштабну та технічно складну послугу. Результат за місяць — 95% користувачів, що долучилися до програми, вже бачать нараховані кошти в Дії. Працюємо, щоб відсоток дійшов до 100 найближчим часом", - зазначив Федоров.

Він розповів, що картки для участі в програмі відкрили 1,6 млн українців. Водночас 1 234 виробників уже під’єднали Нацкешбек, тож у програмі беруть участь 235 тис. товарів.

Федоров нагадав, що за покупку товарів, на яких є позначка "Зроблено в Україні" нараховується 10% кешбеку. Він у кінці місяця відображатиметься в Дії та дозволятиме оплатити комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно. Також можна буде зробити донат на Сили оборони чи купити військові облігації.

Про "Національний кешбек"

Уряд на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

Вже 2 вересня у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування "Національного кешбеку". Виплати за покупки, здійснені у вересні, розпочнуться з 20 жовтня.

Аби взяти участь у бета-тестуванні, потрібно оновити Дію, відкрити спеціальний рахунок у банку, приєднатися через застосунок до програми "Національний кешбек". Максимальна компенсація на місяць становитиме до 3 тис. грн.

Кошти можна витратити на медичні й комунальні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно. Також є можливість задонатити гроші для Сил оборони чи інвестувати у військові облігації.