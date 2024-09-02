У Дії запустили бета-тестування Національного кешбеку
У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування Національного кешбеку, завдяки чому українці зможуть отримувати 10% компенсації за придбання товарів вітчизняного виробництва
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Аби взяти участь у бета-тестуванні, потрібно оновити Дію, відкрити спеціальний рахунок у банку, приєднатися через застосунок до програми "Національний кешбек". Водночас міністр підкреслив, що максимальна компенсація на місяць становитиме до 3 тис. грн.
За словами Федорова, кошти можна витратити на медичні й комунальні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно. Також є можливість задонатити гроші для Сил оборони чи інвестувати у військові облігації.
"Президент ініціював програму для підтримки українського бізнесу та громадян, її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили Нацкешбек у Дії", - додав міністр.
- Кабінет міністрів України на засіданні 20 серпня схвалив постанову про "Національний кешбек", завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.
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