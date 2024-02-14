Протягом доби Сили оборони відбили близько 30 атак РФ на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 лютого.

Ворожі обстріли України

Протягом ворог завдав 4 ракетні удари, 91 авіаційний удар, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Середина-Буда, Дружба, Бачівськ, Волфине, Володимирівка, Олександрівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Різниківка, Кузьминівка, Роздолівка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Колодязі, Закітне, Спірне, Пазено Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутівки, Орлівки, Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, зокрема: Олександропіль, Керамік, Очеретине, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався покращити тактичне становище. Також російські окупанти завдали авіаційних ударів в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів: Водяне, Вугледар, Шевченко Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Авіація російських окупантів завдала ударів по населених пунктах Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема: Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Щербаки, Лобкове, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби російські загарбники здійснили 7 безрезультатних спроб штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали, зокрема: Херсон та Михайлівка, Кізомис Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів, 3 засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів.