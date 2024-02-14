Окупанти завдали найбільше авіаударів по Авдіївському напрямку від початку року, - командувач Тарнавський
За два місяці 2024 року російські окупанти здійснили найбільшу кількість авіаційних ударів по позиціях українських військових на Авдіївському напрямку - ОСУВ "Таврія"
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо!", - написав він.
Командувач наголосив. що зараз оперативна обстановка в районах відповідальності ОСУВ "Таврія" залишається контрольованою. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію, завдаючи противнику значних втрат.
Загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема, це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО та 14 автомобілів.
Крім того, нейтралізовано або знищено 263 безпілотники різних типів, зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.
Загалом по операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни завдали 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинили 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.
- За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 1060 окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.54
- EUR Купівля 40.76Продаж 41.59
- Актуальне
- Важливе