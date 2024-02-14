Окупанти завдали найбільше авіаударів по Авдіївському напрямку від початку року, - командувач Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо!", - написав він.

Командувач наголосив. що зараз оперативна обстановка в районах відповідальності ОСУВ "Таврія" залишається контрольованою. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію, завдаючи противнику значних втрат.

Загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема, це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО та 14 автомобілів.

Крім того, нейтралізовано або знищено 263 безпілотники різних типів, зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.

Загалом по операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни завдали 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинили 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.