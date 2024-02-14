РФ за добу війни в Україні втратила 1060 військових, 66 артсистем та 9 танків, - Генштаб

Про це 14 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 398 140 (+1060)

танків ‒ 6433 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 12 043 (+39)

артилерійських систем – 9566 (+66)

РСЗВ – 984 (+3)

засобів ППО ‒ 671 (+4)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39)

крилатих ракет ‒ 1882 (+0)

кораблів/катерів ‒ 24 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 662 (+39)

спеціальної техніки ‒ 1523 (+5).

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки РФ на 6 напрямках, найбільше - на Мар'їнському

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

Армія РФ завдала 3 ракетних та 159 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські війська уразили 7 артилерійських засобів та 3 засоби ППО ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.