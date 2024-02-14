На Авдіївському напрямку росіяни мають перевагу в живій силі у 10 разів, - майор запасу НГУ Гетьман
Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ поки що не збираються залишати Авдіївку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ми очікували, що відбудеться відведення військ з Авдіївки, але з'явилася інформація про дії навпаки, що туди додана 3-я штурмова механізована бригада. І це свідчить про те, що ми поки що не збираємося залишати Авдіївку, а будемо тримати там оборону й далі. Проти ЗСУ там воює перший армійський корпус РФ, це щонайменше 20 тис. Хоча ми знаємо, що там більше ворожих військ. Перевага росіян у чисельності особового складу на тій ділянці фронту є щонайменше в 10 разів", - наголосив Гетьман.
За словами військового експерта, завданням Авдіївки є мінусувати ворожі збройні сили.
"І це нам там вдається дуже непогано. Втрати росіян шалені, але ми теж зазнаємо втрат. Розмови про те, що треба відходити звідти, щоб зберегти життя людей - це правильні розмови, але потрібно обережно підходити до таких аналізів. Тому що, якщо ми відведемо людей, то там теж відбуватимуться бойові дії. І там теж будуть втрати, як і на іншій ділянці фронту. Для того, щоб прийняти рішення відводити людей з Авдіївки чи ні, потрібно проаналізувати ситуацію. А це може зробити тільки наш Генеральний штаб", - зауважив Гетьман.
- На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Натомість українські захисники відбили атаки РФ на 6 напрямках та знищили 1060 окупантів.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров разом відвідали військові частини й підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках.
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