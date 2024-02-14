Defense Express: ЗСУ ймовірно мають резерви для оборони Авдіївки
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що в ЗСУ ймовірно є резерви для оборони Авдіївки
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Якщо коментувати епізод про те, що нашим військам вдалось превентивно знищити колону, яка мала йти на підкріплення окупантам біля Авдіївки, то можна зробити висновки, що з бойовою успішністю наших військ там набагато краще, ніж зазвичай заведено коментувати. Оскільки до цього ми могли зустріти в західних джерелах те, що в на Авдіївському напрямку в нас дуже великий дефіцит боєприпасів і немає чим утримувати лінію оборони. Також й те, що наші бригади, які туди перекидали для підкріплення, є ледь не останнім резервом, який в нас є", - розповів Киричевський.
Експерт наголосив, що ситуація на Авдіївському напрямку дещо краща для українських військових, ніж про неї повідомляють окремі джерела
"На тлі цієї інформації, сама здатність наших військ провести глибинну розвідку для виявлення перекидання ворожих резервів і потім знищити їх, виглядала б малоймовірним. Втім, нашим військам вдалось це зробити. Відповідно, можемо обережно припускати, що певні резерви для оборони Авдіївки у нас є. Звісно, це не ті резерви, які можна витрачати нескінченно, але ситуація зараз виглядає дещо краще, ніж про неї заведено говорити", - додав він.
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