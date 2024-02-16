Українські військові відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки, - Тарнавський
Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" у п'ятницю, 16 лютого, ухвалило рішення про відведення українських військових з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки на Донеччині
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", - написав він.
Тарнавський наголосив, що таке рішення ухвалили задля "збереження особового складу та покращення оперативної обстановки". Він вказав, що росіяни не отримають стратегічної переваги у випадку зайняття цих позицій. Крім того, це не змінить ситуації в межах Авдіївської оборонної операції.
"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", - додав Тарнавський.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні 15 лютого прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом. Він наголосив, що в Авдіївці роблять усе, аби зберегти якнайбільше українських життів.
- Згодом пресофіцер Третьої штурмової бригади, яку передислокували на цей напрямок, Олександр Бородін повідомив, що ситуація в Авдіївці критична: ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи. А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці перебувають у повному оточенні ворога.
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