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Українські військові відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки, - Тарнавський

16 лютого, 2024 п'ятниця
14:59
Війна з Росією Авдіївка

Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" у п'ятницю, 16 лютого, ухвалило рішення про відведення українських військових з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки на Донеччині

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. 

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", - написав він. 

Тарнавський наголосив, що таке рішення ухвалили задля "збереження особового складу та покращення оперативної обстановки". Він вказав, що росіяни не отримають стратегічної переваги у випадку зайняття цих позицій. Крім того, це не змінить ситуації в межах Авдіївської оборонної операції.  

"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", - додав Тарнавський. 

  • Президент України Володимир Зеленський у зверненні 15 лютого прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом. Він наголосив, що в Авдіївці роблять усе, аби зберегти якнайбільше українських життів. 
  • Згодом пресофіцер Третьої штурмової бригади, яку передислокували на цей напрямок, Олександр Бородін повідомив, що ситуація в Авдіївці критична: ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи. А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці перебувають у повному оточенні ворога.

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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