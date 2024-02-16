Українські військові відійшли з позиції "Зеніт" на околиці Авдіївки, - Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", - написав він.

Тарнавський наголосив, що таке рішення ухвалили задля "збереження особового складу та покращення оперативної обстановки". Він вказав, що росіяни не отримають стратегічної переваги у випадку зайняття цих позицій. Крім того, це не змінить ситуації в межах Авдіївської оборонної операції.

"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", - додав Тарнавський.