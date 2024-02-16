"На нашій ділянці фронту не менш ніж 15 тис. росіян": 3-тя ОШБр про ситуацію в Авдіївці та втрати окупантів

Про це інформує пресслужба 3-ї ОШБр.

"Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці - не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи - фактично стерті", - йдеться в повідомленні.

Військові вказують, що за попередньою інформацією втрати РФ загиблими та пораненими становлять 4200 осіб.

Станом на 16 лютого, вагомих втрат зазнає 30-та ОМСБр ЗС РФ, бої точаться проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії РФ та 21-ї та 15-ї ОМСБр 2-ї армії РФ.

"За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та, 55-та і 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ї загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша і 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ї загальновійськової армії. Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада - колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої "ДНР", - зазначають у 3-й ОШБр.

Військові вказують, що окремі задачі виконує особовий склад ГРУ: вони здійснюють нічні штурми з застосуванням засобів нічного бачення, проводять диверсії, а також коригують удари авіації й артилерії.

"Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою", - наголосили військові.