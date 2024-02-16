"На нашій ділянці фронту не менш ніж 15 тис. росіян": 3-тя ОШБр про ситуацію в Авдіївці та втрати окупантів
У Третій штурмовій бригаді заявили, що на їхній ділянці фронту в Авдіївці - не менш як 15 тисяч особового складу армії РФ. Втім окупанти зазнають непропорційних втрат
Про це інформує пресслужба 3-ї ОШБр.
"Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці - не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи - фактично стерті", - йдеться в повідомленні.
Військові вказують, що за попередньою інформацією втрати РФ загиблими та пораненими становлять 4200 осіб.
Станом на 16 лютого, вагомих втрат зазнає 30-та ОМСБр ЗС РФ, бої точаться проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії РФ та 21-ї та 15-ї ОМСБр 2-ї армії РФ.
"За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та, 55-та і 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ї загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша і 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ї загальновійськової армії. Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада - колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої "ДНР", - зазначають у 3-й ОШБр.
Військові вказують, що окремі задачі виконує особовий склад ГРУ: вони здійснюють нічні штурми з застосуванням засобів нічного бачення, проводять диверсії, а також коригують удари авіації й артилерії.
"Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою", - наголосили військові.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні 15 лютого прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом. Він наголосив, що в Авдіївці роблять усе, аби зберегти якнайбільше українських життів.
- Згодом пресофіцер Третьої штурмової бригади, яку передислокували на цей напрямок, Олександр Бородін повідомив, що ситуація в Авдіївці критична: ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи. А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов заявив, що на одній із ділянок в Авдіївці бійці перебувають у повному оточенні ворога.
- 16 лютого командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ухвалило рішення про відведення українських військових з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.
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