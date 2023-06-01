Нідерланди планують закупити Leopard 1 для України, імовірно у Швейцарії, - ЗМІ
Уряд Нідерландів планує закупити для українських військових десятки танків Leopard 1, постачальником озброєння може стати швейцарська компанія
Про це повідомляє телерадіокомпанія nos.nl.
За даними видання, постачальником озброєння може стати швейцарська компанія. Однак для цього необхідно отримати дозвіл швейцарського уряду. Однак керівництво Швейцарії прагне триматися якомога далі від конфлікту з Росією і це ставить під загрозу поставки.
Скільки коштуватимуть швейцарські танки Leopard 1, поки що невідомо.
- Нагадаємо, у лютому Нідерланди, Данія та Німеччина домовились передати Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1.
- У кінці квітня Нідерланди оголосили, що разом з Данією будуть купувати для України 14 бойових танків Leopard 2-A4. Їх вартість - близько 165 мільйонів євро. Однак Нідерланди і Данія беруть на себе половину цієї суми.
- Парламентський комітет у Швейцарії у травні рекомендував дозволити реекспорт військової техніки та зброї.
- 1 червня швейцарський концерн Ruag офіційно звернувся до уряду з проханням дозволити експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни,
- Також нещодавно стало відомо, що Швейцарія може вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2 для подальшого перепродажу.
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