Нідерланди планують закупити Leopard 1 для України, імовірно у Швейцарії, - ЗМІ

Про це повідомляє телерадіокомпанія nos.nl.

За даними видання, постачальником озброєння може стати швейцарська компанія. Однак для цього необхідно отримати дозвіл швейцарського уряду. Однак керівництво Швейцарії прагне триматися якомога далі від конфлікту з Росією і це ставить під загрозу поставки.

Скільки коштуватимуть швейцарські танки Leopard 1, поки що невідомо.