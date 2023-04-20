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Данія разом із Нідерландами передає 14 танків Leopard 2 Україні

20 квітня, 2023 четвер
10:39
Війна з Росією танк Leopard 2

У Данії оголосили про намір разом із Нідерландами передати Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва

Про це інформує DR.dk з посиланням на заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена і в.о. міністра оборони Троельса Лунда Поульсена.

"Це велика пожертва від Данії у спільному проєкті з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Відтепер і до кінця 2023 року ми побачимо, як щонайменше 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну і зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка відбувається", - сказав глава МЗС.

Повідомляється, що танки Leopard 2 можуть бути поставлені на початку 2024 року.

"Не секрет, що було поширене бажання подивитися на можливість пожертвування танків Leopard 2, які є ще більшим танком, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми щасливі та пишаємося цим. Це не данські танки. Це колаборація щодо танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами", - каже Поульсен. 

Пожертвування відбувається додатково до 100 танків Leopard 1 про які уряд вже заявив.

Поульсен каже, що Україна потребує всієї підтримки, яку може надати їм Захід. 

"Це амбіції уряду, щоб стосовно нашого розміру ми були одним з найбільших донорів. Ми є, але це не тому, що це має бути конкуренція. Тому що так важливо, щоб наші друзі в Україні отримували максимальну підтримку", - додав глава МЗС Данії. 

  • Нещодавно стало відомо, що Норвегія та Данія співпрацюватимуть задля надання Україні 8 тис. артснарядів. Осло відправить 155-мм артилерійські снаряди, а Копенгаген — відповідні підривники.
  • В. о міністра оборони Троелс Лунд Поульсен повідомив, що Данія планує поставити в Україну артилерійські установки Ceasar вже наступного місяця, а перші танки Leopard 1 - до літа.  
  • 14 квітня у Польщу прибули всі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада пообіцяла надати Україні.  
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