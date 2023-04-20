Данія разом із Нідерландами передає 14 танків Leopard 2 Україні

Про це інформує DR.dk з посиланням на заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена і в.о. міністра оборони Троельса Лунда Поульсена.

"Це велика пожертва від Данії у спільному проєкті з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Відтепер і до кінця 2023 року ми побачимо, як щонайменше 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну і зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка відбувається", - сказав глава МЗС.

Повідомляється, що танки Leopard 2 можуть бути поставлені на початку 2024 року.

"Не секрет, що було поширене бажання подивитися на можливість пожертвування танків Leopard 2, які є ще більшим танком, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми щасливі та пишаємося цим. Це не данські танки. Це колаборація щодо танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами", - каже Поульсен.

Пожертвування відбувається додатково до 100 танків Leopard 1 про які уряд вже заявив.

Поульсен каже, що Україна потребує всієї підтримки, яку може надати їм Захід.

"Це амбіції уряду, щоб стосовно нашого розміру ми були одним з найбільших донорів. Ми є, але це не тому, що це має бути конкуренція. Тому що так важливо, щоб наші друзі в Україні отримували максимальну підтримку", - додав глава МЗС Данії.