Танки Leopard 2 для України, які надала Канада, вже прибули до Польщі

Про це повідомила у твіттері міністерка нацоборони Канади Аніта Ананд.

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну й надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у цій війні", – написала вона.