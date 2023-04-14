Танки Leopard 2 для України, які надала Канада, вже прибули до Польщі
У Польщу прибули всі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада пообіцяла надати Україні
Про це повідомила у твіттері міністерка нацоборони Канади Аніта Ананд.
"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну й надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у цій війні", – написала вона.
- Канада послідовно надає збройну та інші види допомоги Україні. 26 січня цього року Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2. Крім того, канадських військових відправлять допомагати в навчанні українських екіпажів. 4 лютого повідомили про відправку в Україну першого танка з Канади.
- 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада передасть Україні ще 4 танки Leopard 2 і введе додаткові санкції проти РФ
- 11 квітня Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу десятків тисяч штурмових гвинтівок, кулеметів та мільйонів набоїв
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