Канада відправила в Україну перший танк Leopard 2
У суботу, 4 лютого, влада Канади відправила Україні перший танк Leopard 2
Відео опублікувала міністр оборони Канади Аніта Ананд.
"На допомогу Україні їдуть бойові танки. Перший канадський Leopard 2 вже в дорозі. Підтримка України з боку Канади є непохитною", - пише Ананд.
- 26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2. Крім того, канадських військових відправлять допомагати в навчанні українських екіпажів.
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