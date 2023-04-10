Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Посадовець зазначив, що планується надати Україні близько 100 танків Leopard 1 та надалі розглянути можливість передачі Leopard 2.

“Ми сподіваємося, що артилерійські системи Ceasar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків Leopard 1. Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі”, - сказав він.

Також, зі зброєю прибудуть навчені за кордоном екіпажі. Резніков наголосив, що українські воїни вже проходять тренування.

“Наші артилеристи вже тренуються працювати на Ceasar. Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом”, – сказав міністр оборони України.

Зазначається, що він також запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання та вміють обслуговувати цю техніку, приїхати працювати до України. Резніков наголосив, що це стосується і пілотів, які знають як керувати F-16 та готові взяти участь у війні в якості іноземного легіону.