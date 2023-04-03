Норвегія та Данія передадуть Україні 8 тис. артилерійських снарядів
Норвегія та Данія співпрацюватимуть задля надання Україні 8 тис. артснарядів. Осло відправить 155-мм артилерійські снаряди, а Копенгаген — відповідні підривники
Про це оголосили в міністерствах оборони Данії та Норвегії, передає Baha.
"Україна має значну потребу в артилерійських боєприпасах. Норвегія зробить свій внесок там, де ми можемо. Для безпеки як Європи, так і Норвегії важливо, щоб Україні вдалося відбити напад Росії", - заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.
У міністерстві додали, що ця допомога доповнить рішення Данії про передачу Україні 19 самохідних гаубиць Caesar.
- Раніше стало відомо, що Норвегія має намір передати Україні 12 дизель-поїздів. Ними, зокрема, возитимуть гуманітарку.
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