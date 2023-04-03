Норвегія та Данія передадуть Україні 8 тис. артилерійських снарядів

Про це оголосили в міністерствах оборони Данії та Норвегії, передає Baha.

"Україна має значну потребу в артилерійських боєприпасах. Норвегія зробить свій внесок там, де ми можемо. Для безпеки як Європи, так і Норвегії важливо, щоб Україні вдалося відбити напад Росії", - заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

У міністерстві додали, що ця допомога доповнить рішення Данії про передачу Україні 19 самохідних гаубиць Caesar.