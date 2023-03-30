Норвегія має намір передати Україні 12 дизель-поїздів: перші чотири можуть прибути до літа
Норвегія має намір передати Україні 12 дизель-поїздів. У країні вважають, що цей подарунок допоможе доставляти гуманітарну допомогу, в тому числі їжу
Про це виданню Nettavisen розповів міністр транспорту Йон-Івар Нігорд.
"Напевно, до літа ми можемо відправити чотири з них, а протягом року, можливо, ще вісім", - сказав він.
"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Вони (українці, - ред.) перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - додав міністр.
Чиновник наголосив, що Норвегія хоче зробити свій внесок як нація.
- Раніше Норвегія передала Україні тимчасові мости, які встановили на деокупованих територіях.
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