Про це виданню Nettavisen розповів міністр транспорту Йон-Івар Нігорд.

"Напевно, до літа ми можемо відправити чотири з них, а протягом року, можливо, ще вісім", - сказав він.

"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб усе працювало. Вони (українці, - ред.) перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - додав міністр.

Чиновник наголосив, що Норвегія хоче зробити свій внесок як нація.