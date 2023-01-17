Про це повідомляє Укравтодор.

"Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення", - розповіли в компанії.

Там зазначили, що вартість переданих конструкцій складає 30 мільйонів норвезьких крон, виділених із гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що норвезькі фахівці проведуть для українських фахівців тренінг у Польщі, аби навчити їх складати ці конструкції швидко та ефективно.

В Укравтодорі нагадали, що Норвегія стала третьою країною, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше 9 тимчасових мостів подарували Чехія та Франція. Частину цих мостів уже змонтовано на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині, підкреслили в компанії.

11 січня 2023 року в Україну прибула перша партія мостів із Норвегії. Караван з гуманітарною допомогою переправ вирушив у грудні 2022 року

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